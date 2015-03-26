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市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 18:30 BJT

欧洲汇市：英镑走坚，受英国零售销售数据优于预期激励

“零售销售数据相当好，帮助英镑兑美元升向1.50美元，”西联汇款市场分析师Nawaz Ali说。“现在很大程度要看美国数据，如果美国数据再出现疲软，那么英镑可能升破1.50美元。”

不过，交易员说，如果与英国选举有关的不确定性继续上升，英镑涨势可能无法守住。

英镑也受到投资者推迟升息时点预期的打压，市场臆测英国通胀可能会处于低位一段时间，英国央行将得以维持低利率较长一段时间。(完)

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(编译 蔡美珍/李婷仪 审校 李春喜/张明钧)
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