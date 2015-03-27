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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 17:15 BJT

台湾债市：104/6期五年公债中，银行业卖超13亿台币

路透台北3月27日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，五年公债104/6 交
易资料如下：(单位：亿台币)
  
    五年公债104/6期：  
      业别      买进      卖出   买卖超金额
    银行业      5.50     18.50       -13.00
      票券      2.00      0.00        +2.00
        业                      
    证券业     38.50     27.50       +11.00
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