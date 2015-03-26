国际油市：亚洲柴油价格上涨，追随原油升势并受巴基斯坦买需支撑

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透新加坡3月26日 - 亚洲柴油价格周四上涨，追随原油涨势，此前沙特阿拉伯和海湾阿拉伯盟国在也门发动军事行动。
沙特阿拉伯周三宣布在也门展开军事行动，对包围南部城市亚丁的胡塞武装发动空袭，也门总统曾暂避于该市。 这料引发对中东石油船货运输安全的担忧。
多数从阿拉伯石油生产国起送的油轮都需要经过沿着也门海岸线的亚丁湾，然后穿过红海和苏伊士运河，运往欧洲。
支撑柴油价格的还有来自巴基斯坦的买需。行业消息人士称，巴基斯坦国有石油公司在一年多来首次寻购柴油船货，因预期夏季需求将跳升。
一位消息人士指出，由于油价走低，该公司的燃料消费稳步增加。
不过，亚洲地区的柴油供应依然充裕，台塑石化标售72万桶5月柴油船货。
新加坡现货市场有一笔柴油交易达成，但无航煤交易。
Mitsui Energy向维多售出15万桶含硫10ppm的柴油，船期为4月19-23日，每桶较新加坡4月17-23日平均报价升水1.50美元。（完）
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(编译 高琦 审校 王洋)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率