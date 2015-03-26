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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 19:27 BJT

国际油市：亚洲柴油价格上涨，追随原油升势并受巴基斯坦买需支撑

路透新加坡3月26日 - 亚洲柴油价格周四上涨，追随原油涨势，此前沙特阿拉伯和海湾阿拉伯盟国在也门发动军事行动。

沙特阿拉伯周三宣布在也门展开军事行动，对包围南部城市亚丁的胡塞武装发动空袭，也门总统曾暂避于该市。 这料引发对中东石油船货运输安全的担忧。

多数从阿拉伯石油生产国起送的油轮都需要经过沿着也门海岸线的亚丁湾，然后穿过红海和苏伊士运河，运往欧洲。

支撑柴油价格的还有来自巴基斯坦的买需。行业消息人士称，巴基斯坦国有石油公司在一年多来首次寻购柴油船货，因预期夏季需求将跳升。

一位消息人士指出，由于油价走低，该公司的燃料消费稳步增加。

不过，亚洲地区的柴油供应依然充裕，台塑石化标售72万桶5月柴油船货。

新加坡现货市场有一笔柴油交易达成，但无航煤交易。

Mitsui Energy向维多售出15万桶含硫10ppm的柴油，船期为4月19-23日，每桶较新加坡4月17-23日平均报价升水1.50美元。（完）

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(编译 高琦 审校 王洋)
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