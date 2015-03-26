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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 19:24 BJT

马来西亚期市：棕榈油扩大涨幅，追随油价的跳升态势

路透3月26日 - 马来西亚棕榈油期货周四上涨，追随原油价格的飙升态势，因中东地区围绕也门的冲突局势恶化。

布兰特原油期价周四大涨将近6%，此前沙特(沙乌地)阿拉伯及其海湾阿拉伯盟国在也门发动军事行动，不过该指标油价随后脱离近60美元的高位，因进口商称供应不会立即受到威胁。

油价上涨可能将目光吸引到棕榈油为基础的生物柴油之上。生物柴油行业对棕榈油的需求在过去一年因油价下滑而遭遇打击。

一家驻吉隆坡的外国商品经纪公司的交易员说：“原油价格因中东地区局势的不确定性而大幅上涨。马来西亚棕榈油获得此消息提振。”

“有许多棕榈油买盘，”该交易员说，“原油的坚挺利好生物柴油。”

指标棕榈油6月期货 升1.2%%，收报每吨2,194马币(林吉 特)，为连续第二日上涨。盘中价格触及2,204马币的高位。

总交易量为46,596口，高于往常的35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 高琦)
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