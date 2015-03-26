重温稿-台湾央行：保持货币政策调整弹性，分析师认为今年利率不会调整

* 连续15季维持重贴现率1.875%不变

* 分析师认为今年调整利率的机会渺茫

路透台北3月26日 - 台湾央行周四一如市场预期连续15季将重贴现率维持在1.875%不变。但全球多国央行采取宽松货币政策不断，央行总裁彭淮南有别于前，点出目前的货币政策是〞讲中性、宽松都可以〞，且目前的货币政策较去年底宽松，显然想为未来的货币政策方向的调整留下弹性空间。

台湾央行总裁彭淮南先前一番台湾没有通缩疑虑的绝对言论，令外界解读台湾央行未来只有随着美国升息的可能，没有降息空间。分析师认为，国际情势多变，台湾央行不会只跟着美国利率走，而不考虑国际的情势，预料今年已经看不到利率调整。

凯基投顾总经分析师蔡耀德说，整体来看，央行关注焦点仍放在全球经济状况及其他国家经济政策对台的影响，这些面向央行已延续观察一段时间，台湾景气虽然持续向上，但油价等原物料波动仍大。

〞央行将维持中性的货币政策，料今年央行不会升息，等到明年第一季再观察新兴亚洲降息循环是否告一段落再说，〞蔡耀德说。

台湾央行总裁彭淮南周四在理监事会议后的记者会上指出，先前的物价下跌是短期现象，韩国虽意外降息，但台湾的利率比韩国低很多，台湾资金非常宽松。

〞货币政策讲中性也可以，讲宽松也可以，〞彭淮南说。

他数度重申，台湾未来货币政策调整须考虑到内部的物价压力和未来展望及经济指标的表现，还有产出缺口，当然台湾是小型开放经济体，也不得不考虑国外因素。

彭淮南也表示，目前的货币情势比去年第四季底时宽松，主要是货币供给额高，逼近上限。而他也强调，台湾央行的货币政策不一定跟着美国走。

台湾官方2月间预估，明年经济成长率料仅较今年微幅成长至3.78%(原估3.50%)，而通膨率则走低至0.26%(原估0.91%)。

路透调查显示，台湾央行周四预料将维持在1.875%，因经济成长平缓，而通膨也没有走高的疑虑。

**台湾利率比韩国低**

渣打银行经济学家符铭财也表示，今日央行理监事会议亦反映出央行将维持支持经济成长的货币政策立场，而未来的决策会根据经济数据决定。因此，渣打相信台湾央行在2015年上半年仍会维持重贴现率在1.875%水平。

亚洲国家中，韩国央行3月间意外将指标利率 下调25个基点，至1.75%的纪录低位。韩国官员也指出降息举措将帮助提振经济复苏，是先发制人之举。

彭淮南针对台湾未来是否有降息的空间时表示，韩国虽意外降息，但是台湾若和韩国的名目利率结构比较，台湾的隔拆利率、二年公债、五年公债和十年公债的殖利率水位均较韩国低。

根据央行的资料，台湾隔拆利率在0.39%(韩国1.78%)、五年公债台湾的利率在1.0%(韩国1.87%)、五年公债台湾在1.53%(韩国2.17%)。

〞台湾的资金非常宽松，〞彭淮南强调。

全球国家货币政策纷歧，此令国际金融情势充满变数。美国在全球经济一枝独秀，今年有升息可能。但除了美国之外，中国仍因经济不振在春节后首周即降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。

中国人民银行在3月1日下调金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。

3月中旬的美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明中，向2006年来首次升息又迈进了一步，但下调了成长和通胀预估，暗示并不急于将借贷成本推升至更为正常的水平。

彭淮南也指出，全球货币政策的纷歧令金融市场充满波动，他也援引IMF的分析指出，小型新兴经济体应该做好自身基本体质，在汇价波动时央行将波动性放缓。

至于台湾是否应该加入中国主导的亚投行(AIIB)，彭淮南表示，政府目前正评估是否加入亚洲基础设施投资银行(亚投行)，若能加入有正面的效果。

只不过，他也承认，台湾能不能加入亚投行是台湾和中国两方面的事，对此事应务实看待与因应。