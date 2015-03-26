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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 19:06 BJT

表格：英国3月零售销售差值为正18，路透预估为正15

路透3月26日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布，英国3月零售销售差值为正18，远高于2月的正1，路透预估为正15。

已公布的零售销售活动

------------2015----------------------2014--------------

3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月

已公布的年度零售销售量

+18 +1 +39 +61 +27 +31 +31 +37 +21

年度销售量三个月移动均值

+19 +34 +42 +40 +30 +33 +30 +21 +14

预期中的零售销售活动

-------------2015----------------------2014-------------

4月 3月 2月 2月 1月 12月 11月 9月 8月

预期中的年度销售量

+21 +27 +42 +35 +38 +31 +26 +42 +36

预期中的年度销售量三个月移动均值

+30 +35 +38 +35 +32 +33 +35 +32 +27 (完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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