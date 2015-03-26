更正-国际油市：石脑油和汽油裂解价差都上涨，因供给紧张而需求坚挺

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(因译文有误，标题中应为“石脑油”，非“柴油”)
路透新加坡3月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周四创下每吨132.28美元的近六个半月高点，已经是连续第六个交易日上涨，连涨时间为年内以来最长，因供应持续紧张。
市场关注下个月从西方发往亚洲的船货，延迟和取消会损及买家。
尚不清楚4月船货数量，但交易商此前预期4月运抵船货为180万吨，这将有助于弥补3月120万吨的异常低水准。
亚洲每月可以轻松消化掉至少140万吨的西方石脑油船货。
中东地区，也门已经关闭了主要海港，因为沙特阿拉伯和其它海湾盟国发起军事行动。根据路透数据，途径亚丁湾出口的重质和轻质石脑油数量都较小，通常情况下分别为2.5万吨。
亚洲汽油裂解价差升至每桶14.12美元，为近两周半以来最高，因供给紧张而需求坚挺。
新加坡现货市场有五笔汽油交易达成。石脑油交易连续第二日空缺。
维多从PPT和中石油各买入一船92号汽油，船期是4月13-17日，每桶73.50美元。
维多还从中石油买入一船4月13-17日装运的92号汽油，每桶76.90美元。
联合石化从Gunvor买入一船92号汽油，船期也是4月13-17日，每桶73.35美元。
联合石化还从壳牌买入一船95号汽油，船期是4月11-15日，每桶76.50美元。（完）
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(编译 高琦 审校 王洋)
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率