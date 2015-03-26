更正-国际油市：石脑油和汽油裂解价差都上涨，因供给紧张而需求坚挺

(因译文有误，标题中应为“石脑油”，非“柴油”)

路透新加坡3月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周四创下每吨132.28美元的近六个半月高点，已经是连续第六个交易日上涨，连涨时间为年内以来最长，因供应持续紧张。

市场关注下个月从西方发往亚洲的船货，延迟和取消会损及买家。

尚不清楚4月船货数量，但交易商此前预期4月运抵船货为180万吨，这将有助于弥补3月120万吨的异常低水准。

亚洲每月可以轻松消化掉至少140万吨的西方石脑油船货。

中东地区，也门已经关闭了主要海港，因为沙特阿拉伯和其它海湾盟国发起军事行动。根据路透数据，途径亚丁湾出口的重质和轻质石脑油数量都较小，通常情况下分别为2.5万吨。

亚洲汽油裂解价差升至每桶14.12美元，为近两周半以来最高，因供给紧张而需求坚挺。

新加坡现货市场有五笔汽油交易达成。石脑油交易连续第二日空缺。

维多从PPT和中石油各买入一船92号汽油，船期是4月13-17日，每桶73.50美元。

维多还从中石油买入一船4月13-17日装运的92号汽油，每桶76.90美元。

联合石化从Gunvor买入一船92号汽油，船期也是4月13-17日，每桶73.35美元。

联合石化还从壳牌买入一船95号汽油，船期是4月11-15日，每桶76.50美元。（完）

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