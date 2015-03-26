国际油市： 亚洲380-cst燃料油贴水缩窄，也门冲突影响有限

路透新加坡3月26日 - 亚洲380-cst燃料油贴水周四缩窄，之前经历了八日的跌势，不过市场依旧低迷，因供给充足而需求低迷。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水缩窄0.59美元，至每桶贴水1.91美元。

380-cst燃料油在现货交易时达成的交易价格，较新加坡现货报价的贴水介于每吨2-2.16美元之间。

在中东，截至周四也门内部爆发的冲突据称对燃料油市场的影响很小。

沙特阿拉伯周三宣布在也门展开军事行动，对包围南部城市亚丁的胡塞武装发动空袭，也门总统曾暂避于该市。另外有10个国家参与了此次军事打击。

也门会不定时的通过亚丁港口，进口和出口4-7万吨燃料油。

一位在新加坡的交易员说，这不太可能影响亚洲的燃料油流动和供给。

在中国，今年前两个月燃料油进口大跌30%，现在相当于两年期峰值的一半左右，因税收提高打压能源使用并压制炼厂的利润。

本周海关数据显示，中国1-2月燃料油进口降至286万吨，低于上年同期的406万吨。

现货市场上，壳牌向摩科瑞出售2万吨船期为4月10-14日的180-cst燃料油。

BP和壳牌分别从兴隆买入一艘2万吨的、船期为4月15-19日的380-cst燃料油船货，价格为每吨329美元。(完)

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