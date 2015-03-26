国际油市： 亚洲380-cst燃料油贴水缩窄，也门冲突影响有限

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透新加坡3月26日 - 亚洲380-cst燃料油贴水周四缩窄，之前经历了八日的跌势，不过市场依旧低迷，因供给充足而需求低迷。
路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水缩窄0.59美元，至每桶贴水1.91美元。
380-cst燃料油在现货交易时达成的交易价格，较新加坡现货报价的贴水介于每吨2-2.16美元之间。
在中东，截至周四也门内部爆发的冲突据称对燃料油市场的影响很小。
沙特阿拉伯周三宣布在也门展开军事行动，对包围南部城市亚丁的胡塞武装发动空袭，也门总统曾暂避于该市。另外有10个国家参与了此次军事打击。
也门会不定时的通过亚丁港口，进口和出口4-7万吨燃料油。
一位在新加坡的交易员说，这不太可能影响亚洲的燃料油流动和供给。
在中国，今年前两个月燃料油进口大跌30%，现在相当于两年期峰值的一半左右，因税收提高打压能源使用并压制炼厂的利润。
本周海关数据显示，中国1-2月燃料油进口降至286万吨，低于上年同期的406万吨。
现货市场上，壳牌向摩科瑞出售2万吨船期为4月10-14日的180-cst燃料油。
BP和壳牌分别从兴隆买入一艘2万吨的、船期为4月15-19日的380-cst燃料油船货，价格为每吨329美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率