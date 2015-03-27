更正-国际油市： 亚洲380-cst燃料油贴水缩窄，也门冲突影响有限(3月26日)

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(更正：第二段译译文“至每桶贴水1.91美元”有误，应为“至每吨贴水1.91美元”；第八段“两年期峰值”应为“两年前峰值”)
路透新加坡3月26日 - 亚洲380-cst燃料油贴水周四缩窄，之前经历了八日的跌势，不过市场依旧低迷，因供给充足而需求低迷。
路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水缩窄0.59美元，至每吨贴水1.91美元。
380-cst燃料油在现货交易时达成的交易价格，较新加坡现货报价的贴水介于每吨2-2.16美元之间。
在中东，截至周四也门内部爆发的冲突据称对燃料油市场的影响很小。
沙特阿拉伯周三宣布在也门展开军事行动，对胡塞武装发动空袭。
也门会不定时的通过亚丁港口，进口和出口4-7万吨燃料油。
一位在新加坡的交易员说，这不太可能影响亚洲的燃料油流动和供给。
在中国，今年前两个月燃料油进口大跌30%，现在相当于两年前峰值的一半左右，因税收提高打压能源使用并压制炼厂的利润。
本周海关数据显示，中国1-2月燃料油进口降至286万吨，低于上年同期的406万吨。
现货市场上，壳牌向摩科瑞出售2万吨船期为4月10-14日的180-cst燃料油。
BP和壳牌分别从兴隆买入一艘2万吨的、船期为4月15-19日的380-cst燃料油船货，价格为每吨329美元。(完)
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(编译 王洋; 审校 高琦)
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-