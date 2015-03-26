版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 19:21 BJT

东南亚股市：多数地区股市收低，泰股触及约三个月低点

路透3月26日 - 多数东南亚股市周四下跌，泰国股市接近逾三个月最低位，追随其它亚洲股市的跌势，但能源股上涨，因中东紧张局势升级令原油价格大幅上扬。

风险偏好受到打压，因沙特阿拉伯和海湾盟国在也门展开军事行动，对包围南部城市亚丁的胡塞武装发动空袭。

泰国股市 下跌1.1%，触及1月6日以来最低收盘位，金融股领跌。印尼股市 下滑0.7%至五周收盘低位。马来西亚股市 微幅收低。越南股市 下跌0.9%，创1月8日以来最低收盘位。

马来西亚马币和印尼卢比走软也令股市承压。

菲律宾股市 则自稍早跌势中反弹，收高0.4%。新加坡股市 收涨0.4%。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐