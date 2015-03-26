表格：沪港通活跃股一览--3月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月26日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 81.82 15.91 买入成交金额 35.84 9.46 卖出成交金额 45.98 6.45 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 157,147,198 487,617,534 644,764,732 2 大秦铁路 36,556,850 293,843,015 330,399,865 3 中化国际 155,887,229 163,572,293 319,459,522 4 中国南车 199,236,059 69,665,788 268,901,847 5 青岛海尔 148,850,263 98,125,860 246,976,123 6 伊利股份 181,750,494 64,174,043 245,924,537 7 招商银行 130,381,804 106,264,790 236,646,594 8 中信证券 52,214,071 158,382,342 210,596,413 9 中国石化 90,222,320 85,457,778 175,680,098 10 贵州茅台 55,690,425 119,827,210 175,517,635 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 汉能薄膜发电 21,196,600 173,105,400 194,302,000 2 金山软件 72,211,600 14,712,250 86,923,850 3 中海油田服务 37,962,360 26,820,920 64,783,280 4 保利协鑫能源 47,474,470 5,491,020 52,965,490 5 新华保险 20,434,920 20,501,055 40,935,975 6 广州广船国际 9,555,140 27,723,780 37,278,920 7 中国平安 26,483,100 6,361,500 32,844,600 8 中国南车 19,523,990 12,956,090 32,480,080 9 中国宏桥 24,084,260 4,564,465 28,648,725 10 神州数码 26,962,280 1,440,520 28,402,800 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率