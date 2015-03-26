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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 19:48 BJT

表格：沪港通活跃股一览--3月26日

路透香港3月26日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             81.82                       15.91
 买入成交金额                   35.84                        9.46
 卖出成交金额                   45.98                        6.45
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      157,147,198    487,617,534     644,764,732
 2                   大秦铁路       36,556,850    293,843,015     330,399,865
 3                   中化国际      155,887,229    163,572,293     319,459,522
 4                   中国南车      199,236,059     69,665,788     268,901,847
 5                   青岛海尔      148,850,263     98,125,860     246,976,123
 6                   伊利股份      181,750,494     64,174,043     245,924,537
 7                   招商银行      130,381,804    106,264,790     236,646,594
 8                   中信证券       52,214,071    158,382,342     210,596,413
 9                   中国石化       90,222,320     85,457,778     175,680,098
 10                  贵州茅台       55,690,425    119,827,210     175,517,635
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 汉能薄膜发电     21,196,600    173,105,400     194,302,000
 2                 金山软件         72,211,600     14,712,250      86,923,850
 3                 中海油田服务     37,962,360     26,820,920      64,783,280
 4                 保利协鑫能源     47,474,470      5,491,020      52,965,490
 5                 新华保险         20,434,920     20,501,055      40,935,975
 6                 广州广船国际      9,555,140     27,723,780      37,278,920
 7                 中国平安         26,483,100      6,361,500      32,844,600
 8                 中国南车         19,523,990     12,956,090      32,480,080
 9                 中国宏桥         24,084,260      4,564,465      28,648,725
 10                神州数码         26,962,280      1,440,520      28,402,800
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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