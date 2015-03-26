更新版 1-中港股业绩：工行不良贷款仍将温和上升，长期不良压力将趋于稳定

* 今年工行不良贷款仍会温和上升

* 工行今年境内贷款计划增加9,000亿元

* 扩大非信贷资产收入占比应对利润增速放缓

* 降息短息压力大将主动调整 (新增更多细节和评论)

路透北京3月26日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 行长易会满周四表示，今年工行不良贷款还会一定程度温和上升，但有能力进行不良贷款处置转化，达到可比银行中的较优水平；未来工行不良贷款的压力将趋于稳定。

易会满在工行2014年业绩发布会上称，该行不良贷款的来源与银行业整体差不多，主要源自制造业、和批发零售业和个人经营贷领域；从区域来看，不良贷款集中在产能严重过剩集中地区，煤贸、钢贸集中区域，大宗商品集中区域以及小微企业集中区域。

“随着经济进入新常态，结构调整进一步深入，该行不良贷款范围有所扩大，原来以小微企业为主，现在部分区域在向大中型企业蔓延，不良趋势有挑战性，但总体可控。”他表示。

易会满指出，去年尽管核销不良贷款较多，但拨备余额仍是上升的，以应对经济下行中不良贷款的持续转化，将通过重组转化、打包出售、清收等方式处置转化不良贷款。

该行年报显示，去年末工行的核心一级资本充足率为11.92%，资本充足率为14.53%。不良贷款率1.13%，而上年末为0.94%；拨备覆盖率为206.9%；工行预计今年末其不良贷款率将控制在1.45%以内。

易会满并称，工行在地方融资平台、地产开发和产能过剩三大领域的风险应对措施采取得比较早，不良贷款控制的比较理想。

对于今年工行的信贷计划，易会满透露，今年贷款增长比较平稳，境内贷款计划增加9,000亿元人民币，每个月增加800亿元左右，前两个月贷款投放计划超额完成；随着经济下行，在整个贷款需求方面也存在结构性问题。

目前公布年报的三家大型国有银行利润均降至10%以下。对于利润增速放缓，易会满指出，外部环境给工行盈利带来更大压力，而庞大基数下，2014年工行取得的成绩不容易；但工行会努力保持比较良好的盈利能力。

他称，为保障盈利能力，工行会进一步调整盈利结构，进一步扩大非信贷资产带来的收入占比；进一步提升大零售占比，发展大资管业务，从持有资产大行转变为管理资产大行；利用互联网金融作为新客户拓展增长点；以及减少信贷业务强周期特征的影响，寻找稳健的盈利来源。

年报称，工行去年净利按年增长5%，基本符合市场预期。其2014年全年净利为2,758亿元人民币，上年度净利则为2,626亿元。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为2,783.54亿元。

工商银行周一正式发布了互联网金融品牌“e-ICBC”，介绍了去年以来推出的“融e行”直销银行，以及“融e购”电商平台和“融e联”即时通讯平台等诸多产品。

**降息短息压力大将主动调整**

利率市场化以及近来两次降息给银行息差从短期到中长期都带来压力。对此，易会满称，两次降息对银行压力较大，对银行短期息差有影响，但从长远来看，对改善宏观经济和企业运转，从而改善资产质量都是正面的。

“（工行）将采取经营上的主动结构调整措施，使息差保持基本稳定；做好信贷资产质量管理，稳定贷款收益率，同时要通过调整负债结构稳定负债成本。”他表示。

该行年报称，该行2014年的净利息收益率为2.66%，上年为2.57%；实现利息净收入4,935亿元，增长11.3%。

发展大资管增加收入来源，应对利率市场化为工行今年的重要战略之一。易会满指出，工行会顺应存款理财化的大趋势，但不会过度推动存款理财化；产品结构上，该行理财中标准产品大幅增长，而非标类产品下降。

“随着经济下行压力加大，（理财）违约风险在上升；但到目前为止，代客理财没有大的问题。”他表示。

谈及境外机构布局，工行董事长姜建清指出，中国“一带一路”战略和人民币国际化，对该行是最好的发展机遇期；下一步工行的重点不在于继续扩大海外机构布局，而是在现有机构基础上深化服务，延伸产品线。

对于资本状况，姜建清表示，工行将坚持长期稳定的现金分红机制，并将在境内根据市场情况择机发行优先股和二级资本工具，分别为450亿元、400亿元。

该行公告并显示，去年末工行的核心一级资本充足率为11.92%，资本充足率为14.53%。