重温稿-中港股业绩：中石油去年净利同比下降17.3%符预期，海外油气战略不变

* 中石油去年净利下降17.3%，符合市场预期

* 海外油气战略不会因管理层变动或低油价而改变

* 正磋商与国际油公司进行北美资产互换

* 留意对海外中小型公司并购的机会

* 拟出售国内资产计划扩大至天然气和原油管道

路透香港3月26日 - 中国最大油气生产商--中国石油 周四公布，去年净利下降17.3%但符合市场预期，公司高管称，其海外油气战略不会因管理层变动或低油价而改变，公司正磋商将北美非常规资产互换并留意对中小型公司的并购机会。

中石油副董事长兼总裁汪东进在记者会上表示，难以预测原油价格走势，这次低油价是由于传统油气供过于求、美元持续走强以及市场改变过去油价下降而减产的做法，但他相信，低油价的环境难以长期维持。

“油价未来还会反弹或上涨，有的说3年，有的预测5年，这个问题非常复杂，取决于以后的情况变化。”他说。

随着中国政府加大反腐力度，近年中石油有多名高管因涉嫌严重违纪而被有关部门调查，加上去年下半年国际油价急促下滑，对中石油来说可谓“雪上加霜”。

汪东进称，新的管理层已经为公司制订一套具质量、效益及可持续发展的方案。而公司的海外油气战略，不会因为高管的调整或低油价而改变，对位于北美的低效非常规资产，公司正在与国际油公司磋商股权互换的可能性，同时积极探索对陷入财困的中小型公司并购的可能性。

“这些主要位在加拿大的非常规油气资产，在目前低油价之下进行处置，亳无疑问是一种损失，但是透过股权互换计划，却可优势互补。”他说。

**2020年页岩气产量目标60亿立方米**

至于国内非常规资源，中石油去年开始加大对页岩气的投入，预计今年将建成26亿立方米的产能，目标于2020年产能达60亿立方米。

为应对低油价的影响，汪东进称，中石油将会保持国内原油产量稳定，加快国内天然气以及海外油气产量的增长，同时压缩资本开支和费用支出，并加大炼油和化工业务的减亏力度。此举亦将确保公司的现金流状况稳定。

中国政府提出深化国企改革，中石油的主要竞争对手中国石化 此前已完成为销售公司引入民间资本，藉此实现混合所有制改革，反而中石油出售东部天然气管道的计划迟迟未见落实。

汪东进称，该公司正在优化出售东部管道的计划，将之扩大至天然气管道以及原油管道，以提高效益。

中石油周四公布，按国际会计准则，2014年1-12月净利为1,071.72亿元人民币，上年同期则为1,295.99亿；与汤森路透综合26名分析师预测中位值1,108.89亿元基本相符。盈利下滑主要受累于原油价下跌、国内成品油价连续下调等因素影响。

按路透的计算，中石油第四季净利为111.25亿元，上年同期343.11亿元；与去年第三季279.23亿元比较，下降60%。

**四季度净利按季下降60%**

公告显示，中石油于2014年的营业额22,829.62亿元，同比上升1.1%。去年的油气当量产量按年升3.6%至14.5亿桶，全年平均实现原油价94.83美元/桶，同比下降5.6%；油气操作成本13.76美元/桶，同比上升4%。

按业务划分，勘探与生产板块经营利润下降1.5%至1,868.97亿元；炼油与化工板块经营亏损235.60亿元，减亏8.32亿元；销售板块经营利润下降28.3%至54.21亿元；天然气与管道板块经营利润下跌54.6%至131.26亿元，其中进口天然气业务亏损350.2亿元。

其主要竞争对手中国石化于2014年度净利464.66亿元人民币，按年下降29.7%；其中第四季度亏损53.32亿元，主要受累于炼油业务亏损131亿元。但随着高价原油库存得到消化，中石化3月开始炼油业务已转亏为盈。

另一家竞争对手中国海洋石油 将于周五公布业绩，根据汤森路透综合23名分析师预测中位值为522.74亿元，按年下降7.4%，因公司专注于油气开发业务，油价下滑对其盈利打击较大。

中石油表示，2015年的资本开支预算为2,660亿元，较2014年2,917.29亿元低9%。

此外，董事会建议派发末期股息每股0.09601元，全年派息比率45%。

业绩公布前，中石油H股收升0.85%，报8.35港元；A股升5.83%，报11.99元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)