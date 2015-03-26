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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 20:58 BJT

美国经济：亚特兰大联储总裁称市场正针对美国升息前景进行调整

路透华盛顿3月26日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示，近期市场波动可能反映出，投资者接受了有关美联储(FED)正临近升息时点的事实。

洛克哈特在CNBC采访中承认，美元上涨、冬季严寒以及其他因素的影响导致经济数据在年初弱于预期。

洛克哈特称，美元上涨影响尤其大于预期。“我们正在接近一个时点，即我们将严肃看待作出有关升息的决定。”

洛克哈特表示，美联储在6月、7月和9月的会议都可能成为升息时间。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)
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