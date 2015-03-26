加拿大央行：1月降息令央行获得时间以检视油价下降的影响--总裁波洛兹

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透渥太华3月26日 - 加拿大央行总裁波洛兹周四表示，该央行1月降息让其获得检视油价下滑效果的时间，这凸显出该央行下月或将维持货币政策不变。
波洛兹重申加拿大央行的观点，即油价下滑的负面效应开始显现，而积极效应的显现需要更长时间。
“所以我们需要观察这两种相互竞争的力量对经济的影响，1月降息让我们观察形势的发展获得了一定的时间，”他在加拿大-英国商会的一演讲中说。
“一些人将这个举动称作‘数据决定’。我决定这么说有点奇怪。在确定经济形势时数据总是最关键的。”
在解释3月4日加拿大央行维持指标利率在0.75%不变时，波洛兹表示在1月的决定后，通胀率下降而产出如预期般扩张，与此同时金融状况舒缓，油价也稳定下来。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。