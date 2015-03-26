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债券 | 2015年 3月 26日 星期四 21:22 BJT

加拿大央行：1月降息令央行获得时间以检视油价下降的影响--总裁波洛兹

路透渥太华3月26日 - 加拿大央行总裁波洛兹周四表示，该央行1月降息让其获得检视油价下滑效果的时间，这凸显出该央行下月或将维持货币政策不变。

波洛兹重申加拿大央行的观点，即油价下滑的负面效应开始显现，而积极效应的显现需要更长时间。

“所以我们需要观察这两种相互竞争的力量对经济的影响，1月降息让我们观察形势的发展获得了一定的时间，”他在加拿大-英国商会的一演讲中说。

“一些人将这个举动称作‘数据决定’。我决定这么说有点奇怪。在确定经济形势时数据总是最关键的。”

在解释3月4日加拿大央行维持指标利率在0.75%不变时，波洛兹表示在1月的决定后，通胀率下降而产出如预期般扩张，与此同时金融状况舒缓，油价也稳定下来。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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