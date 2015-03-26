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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 21:53 BJT

美国经济：亚特兰大联储总裁称经济强劲，可以承受货币政策收紧

路透华盛顿3月26日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示，一旦美联储(FED)启动升息进程，几乎没有可能再回过头来降息。

他表示，美国经济稳健，足以承受货币政策收紧。一旦开始升息，他希望美联储能够有意的沿着上调的轨道前进。

洛克哈特还称，全球主要央行的货币政策走向不同推高了美元汇率。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)
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