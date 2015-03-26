版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 21:48 BJT

美国热股：油价因中东局势紧张大涨，埃克森美孚股价上扬

路透3月26日 - 随着布兰特原油隔夜大涨6%，油气公司股价上涨。之前沙特在也门发起军事行动，导致了对中东地区石油运输安全的担忧。

埃克森美孚 周三收报84.86美元，周四盘初报85.35美元。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐