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市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 21:37 BJT

美国股市：开低，沙特阿拉伯等国在也门的军事行动影响市场人气

路透纽约3月26日 - 美国股市周四开盘走低，标准普尔500指数可能连续第四个交易日下跌，沙特阿拉伯和海湾盟国已经对也门发动空中打击。

道琼工业指数 下跌53.52点，或0.3%，报17,665.02点；标普500指数 下滑8.67点，或0.42%，报2,052.38点；Nasdaq综合股价指数 下跌42.11点，或0.86%，报4,834.41点。（完）
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