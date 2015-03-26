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市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 21:56 BJT

美国热股：通用电气增加Lufkin油田设备部门的计划裁员人数

路透3月26日 - 通用电气 称将Lufkin油田设备部门的计划裁员人数增至575人，因公司面临油价下滑的压力。

通用电气周三收报24.91美元，周四盘初报24.78美元。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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