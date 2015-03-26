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市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 21:57 BJT

美国热股：SUCAMPO PHARMACEUTICALS大股东计划出售所持股份

路透3月26日 - 制药厂商SUCAMPO PHARMACEUTICALS INC 最大的股东S&R Technology Holdings和其它投资者计划出售所持有的A类普通股，未透露出售规模和价格。

SUCAMPO PHARMACEUTICALS股价周三收报16.84美元，周四盘初报13.81美元。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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