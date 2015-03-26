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市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 21:57 BJT

美国热股：存储芯片厂商SANDISK下调第一季营收预估

路透3月26日 - 存储芯片厂商SANDISK CORP 将其第一季营收预估从之前的14-14.5亿美元下调至13亿美元，称产品延迟、销量下降和价格走低是原因。

SANDISK周三收报81.175美元，周四盘初报67.10美元。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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