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债券 | 2015年 3月 26日 星期四 22:09 BJT

欧洲央行：总裁德拉吉称购债计划帮助了经济复苏

路透罗马3月26日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，ECB的购债行动将增强欧元区的经济复苏态势，并称已有迹象表明购债计划正在起效。

“货币政策正在强化周期性复苏。我坚持称之为‘周期性’是因为这样的复苏并非是结构性的，”德拉吉说，他指的是像失业这样的长期问题仍未得到解决。

德拉吉还在意大利议会上表示，近期数据“让人安心地看到了货币政策对强化周期性复苏所做的贡献。”(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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