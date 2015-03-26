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货币新闻 | 2015年 3月 27日 星期五 01:05 BJT

表格：美国财政部标售七年期公债得标利率为1.792%，投标倍数为2.32

路透华盛顿3月26日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果
如下：

  收益率(%)
  高值         1.792
  中值         1.735 
  低值         1.650

  价格/得标
  价格           99.724848
  高值得标比率   35.96%
  投标倍数       2.32

  投标及得标数量(单位:美元)
  总得标                29,000,002,000
  总投标                67,196,678,000
  竞争性投标得标        28,987,122,000
  非竞争性投标得标          12,880,000
  FED附加                            0
  初级市场交易商投标    47,227,000,000
  初级市场交易商得标    10,780,324,000
  直接投标               5,199,000,000
  直接投标得标           3,564,000,000
  间接投标              14,757,798,000
  间接投标得标          14,642,798,000

  发行细节
  发行日   2015/03/31
  到期日   2022/03/31
  CUSIP码  912828J76

  CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
    
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 (编译 李军; 审校 母红)
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