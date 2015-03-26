表格：美国财政部标售七年期公债得标利率为1.792%，投标倍数为2.32

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透华盛顿3月26日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果 如下： 收益率(%) 高值 1.792 中值 1.735 低值 1.650 价格/得标 价格 99.724848 高值得标比率 35.96% 投标倍数 2.32 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,002,000 总投标 67,196,678,000 竞争性投标得标 28,987,122,000 非竞争性投标得标 12,880,000 FED附加 0 初级市场交易商投标 47,227,000,000 初级市场交易商得标 10,780,324,000 直接投标 5,199,000,000 直接投标得标 3,564,000,000 间接投标 14,757,798,000 间接投标得标 14,642,798,000 发行细节 发行日 2015/03/31 到期日 2022/03/31 CUSIP码 912828J76 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ；债券发行相关报 导请点选 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)