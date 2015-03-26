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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 01:55 BJT

欧元债市：德债收益率摇摆不定，投资者权衡沙特空袭和油价急升的影响

路透伦敦3月26日 - 德债周四受避险买盘推动上扬，之前沙特对也门发动空袭，但分析师称，油价上涨将推升通胀的前景限制了收益率跌幅。

官员称，沙特阿拉伯及其阿拉伯盟友周四出动战斗机攻击了也门推翻总统的什叶派穆斯林反政府武装，意在遏制伊朗对也门的影响力。美国没有提供直接的军事支持。

也门危机有发展为大型战争的风险，伊朗支持胡塞武装，海湾的多个逊尼派王国政府支持也门总统哈迪及其逊尼派忠诚者。

投资者买入德债避险，与此同时，上述消息也推动油价急升6%。

“沙特空袭也门所造成的影响很复杂，”瑞穗银行的策略师Peter Chatwell表示。

“这是一大地缘政治风险，因此对德债有利，但油价上涨应会催生未来数月总体通胀攀升的风险。”

10年期德债收益率回落约1个基点，至0.22%，跌向0.165%的纪录低位。所有其他欧元区公债收益率持平至下跌1-2个基点。

分析师称，油价急升阻止了最高评等公债收益率进一步下跌，因投资者削减在风险较高资产的敞口。

欧元区一年远期通胀率上扬6个基点，至0.37%，早盘一度触及两周高位0.39%。

欧元区下周将公布通胀数据初值，德国商业银行的分析师称，数据应会提振欧元区未滑入通缩漩涡的预期。

“下周出炉的消费者物价调和指数初值应进一步支撑市场的乐观人气，尤其是核心通胀率预计将处于1月触及的历史低位之上，”德国商业银行称。

10年期意大利公债收益率 跌2个基点，报1.33%，之前该国标售35亿欧元通膨保值公债，和零票息公债，获强劲需求。(完)

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