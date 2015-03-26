欧元债市：德债收益率摇摆不定，投资者权衡沙特空袭和油价急升的影响

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透伦敦3月26日 - 德债周四受避险买盘推动上扬，之前沙特对也门发动空袭，但分析师称，油价上涨将推升通胀的前景限制了收益率跌幅。
官员称，沙特阿拉伯及其阿拉伯盟友周四出动战斗机攻击了也门推翻总统的什叶派穆斯林反政府武装，意在遏制伊朗对也门的影响力。美国没有提供直接的军事支持。
也门危机有发展为大型战争的风险，伊朗支持胡塞武装，海湾的多个逊尼派王国政府支持也门总统哈迪及其逊尼派忠诚者。
投资者买入德债避险，与此同时，上述消息也推动油价急升6%。
“沙特空袭也门所造成的影响很复杂，”瑞穗银行的策略师Peter Chatwell表示。
“这是一大地缘政治风险，因此对德债有利，但油价上涨应会催生未来数月总体通胀攀升的风险。”
10年期德债收益率回落约1个基点，至0.22%，跌向0.165%的纪录低位。所有其他欧元区公债收益率持平至下跌1-2个基点。
分析师称，油价急升阻止了最高评等公债收益率进一步下跌，因投资者削减在风险较高资产的敞口。
欧元区一年远期通胀率上扬6个基点，至0.37%，早盘一度触及两周高位0.39%。
欧元区下周将公布通胀数据初值，德国商业银行的分析师称，数据应会提振欧元区未滑入通缩漩涡的预期。
“下周出炉的消费者物价调和指数初值应进一步支撑市场的乐观人气，尤其是核心通胀率预计将处于1月触及的历史低位之上，”德国商业银行称。
10年期意大利公债收益率 跌2个基点，报1.33%，之前该国标售35亿欧元通膨保值公债，和零票息公债，获强劲需求。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率