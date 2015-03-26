全球金市：金价因也门遭空袭动摇投资人信心而上涨，但之后缩减涨幅

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 也门遭空袭动摇投资人信心
* 股市和美元下滑，而金价和油价攀升
* 金价上涨影响实货黄金需求
路透纽约/伦敦3月26日 - 金价周四在触及三周半高位后缩减涨幅，此前中东紧张局势升级刺激投资人转投黄金和德债等较低风险资产，股市受创。
银价升近3%，至逾五周高位，之后从高位回落。
在沙特及其盟国对也门实施了空袭，令市场担心中东能源运输可能受影响后，全球股市受压，油价大涨。美股之后出现反弹。
美元兑欧元 之前下滑，但在纽约汇市反弹，因投资人认为央行货币政策对美元有利。
1847 GMT，现货金 升0.6%，报1,195.25美元，稍早触及日高1,219.40美元。
美国4月期金 收涨7.80美元，报每盎司1,204.80美元。
“如果中东局势没有改善，金价可能进一步走强，但如果出现改善，金价可能跌穿1,200美元，”德国商业银行商品分析师Daniel Briesemann表示。
金价连升七个交易日，为2012年8月来最长升势。
不过，投资人仍担心金市前景，全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 持金量持续流出，周三减少0.2%，至743.21吨。
实货需求也在放缓，受金价上涨拖累。显示实货需求的中国黄金溢价降至约2-3美元，上周为6-7美元。中国为全球第二大黄金消费国。
现货银 一度劲扬2.7%，但之后缩减涨幅，升0.5%，报16.93美元。
现货铂金 升0.1%，报每盎司1,146.40美元。现货钯金 升1%，报每盎司762.65美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率