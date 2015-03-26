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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 06:10 BJT

****日韩经济指标预测--3月27日-4月3日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
  
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值       前值   
    
    3月23日当周
    
    3月26日(四) 
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      2月       +0.5%       -0.3%
                     (较上年同期)                                -3.2%       -5.1%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   2月       +2.1%       +2.2%
             全国整体CPI                                           --        +2.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               3月       +2.2%       +2.2%
             东京地区整体CPI                                       --        +2.3%
    2330 日本求才求职比                                2月        1.15        1.14
             失业率                                               3.5%        3.6%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      2月       -1.5%       -2.0%    
    
    3月27日(五) 
    暂无重要经济数据。 
 
    3月30日当周
    
    3月29日(日)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                   4月          --           79
    2350 日本工业生产                             2月初值          --        +3.7%
             一个月预估值                                          --        +0.2%
             两个月预估值                                          --        -3.2%
    
    3月30日(一)
    2300 韩国工业生产(较前月)                          2月         --        -3.7%
                     (较上年同期)                                  --        +1.8%
             服务业产出(较前月)                                    --        -0.4% 
    
    3月31日(二)
    0130 日本加班工资                                  2月         --        +2.6%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      2月         --       +27.5%
             房屋开工(较上年同期)                                  --       -13.0%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)               3月         --         持平
                              (较上年同期)                         --        +0.5%
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数          第一季       正14        正12
             央行短观大型非制造业景气判断指数                     正17        正16
             央行短观小型制造业景气判断指数                        正3         正1
             央行短观小型非制造业景气判断指数                        0         负4
             央行短观大型企业资本支出                            +0.5%       +8.9%
             央行短观小型企业资本支出                           -16.5%       -6.7% 
        
    4月1日(三)
    0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI                      3月         --         51.1
    0000 韩国出口(较上年同期)                      3月初值         --        -3.3%
             进口(较上年同期)                                      --       -19.7%
             贸易收支(亿美元)                                      --     顺差77.0
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 3月         --         50.4    
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          3月         --      3,623.7 
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            2月         --    盈余107.3
    
    4月2日(四)
    暂无重要经济数据。
    
    4月3日(五)
    暂无重要经济数据。(完)
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