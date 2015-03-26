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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 32.25 -0.50 -1.53 1542655

搜狐 52.89 -0.67 -1.25 307227

网易 101.46 +1.51 +1.51 355669

百度 205.44 -2.30 -1.11 2970642

台湾

台湾积体电路 23.20 +0.02 +0.09 5349538

联电 2.35 -0.04 -1.67 622364

日月光 7.21 -0.03 -0.41 427448

硅品精密 8.25 -0.07 -0.84 884495

和信超媒体 0.76 -0.01 -1.31 34948

友达 5.00 +0.08 +1.63 292242

中华电信 31.61 +0.07 +0.22 39060

台湾国际航电 47.47 -0.55 -1.15 1249199

香港

中国移动 64.69 -0.43 -0.66 171331

中国联通 14.90 -0.13 -0.86 54810

中国电信 61.94 -0.35 -0.56 8443

中芯国际 4.55 +0.07 +1.56 5916

电讯盈科 6.05 +0.04 +0.68 2618

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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