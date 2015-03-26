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货币新闻 | 2015年 3月 27日 星期五 07:49 BJT

日本数据：2月家庭支出较上年同期下降2.9%，调查预估为降低3.2%

路透东京3月27日 - 周五公布的政府数据显示，日本2月家庭支出较上年同期下降2.9%。

路透调查市场预估中值为下降3.2%。

2月所有家庭支出较前月增加0.8%。路透调查预估为增加0.5%。

欲浏览完整表格，请点击总务省官网：

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(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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