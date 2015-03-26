美国利率：美联储官员称升息计划应保持不变，尽管数据疲弱

这些矛盾的迹象有些曾多次见到--季节性的疲弱表现通常伴随着寒冬的恶劣天气--有些则很陌生。比方说美联储目前的政策方向就与其他主要央行出现分歧，在欧洲与日本央行仍在向市场大举挹注资金、其他央行也纷纷降息时，美联储却计划着升息。

这导致美元稳步升值，洛克哈特称，美元走强明显影响到美国的出口和制造业表现，令他感到措手不及。

与此同时，洛克哈特指出，油价快速下跌产生的影响也同样难以厘清，因为能源企业减少资本投资，而消费者节约下来的汽油开销却舍不得花。