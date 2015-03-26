美国利率：美联储官员称升息计划应保持不变，尽管数据疲弱

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
这些矛盾的迹象有些曾多次见到--季节性的疲弱表现通常伴随着寒冬的恶劣天气--有些则很陌生。比方说美联储目前的政策方向就与其他主要央行出现分歧，在欧洲与日本央行仍在向市场大举挹注资金、其他央行也纷纷降息时，美联储却计划着升息。
这导致美元稳步升值，洛克哈特称，美元走强明显影响到美国的出口和制造业表现，令他感到措手不及。
与此同时，洛克哈特指出，油价快速下跌产生的影响也同样难以厘清，因为能源企业减少资本投资，而消费者节约下来的汽油开销却舍不得花。
“在起初美元走跌时，我在某种程度上认为美元汇率的影响不大，因为经济对出口的依赖程度不是很高，但现在我要把它提升为有待观察的因素，”他说。(完) (编译 张涛/郑茵/徐文焰；审校 张荻/王丽鑫/许娜)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。