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货币新闻 | 2015年 3月 27日 星期五 07:51 BJT

日本数据：2月求才求职比升至逾20年高点，失业率降至3.5%

路透东京3月27日 - 日本政府周五公布的数据显示，2月求才求职比升至逾20年高位，失业率微降。

厚生劳动省公布的数据显示，2月求才求职比升至1.15，创下1992年3月以来最高水准。路透调查预估中值为1.15。1月求才求职比为1.14。

2月新增就业岗位较前月减少3.5%，较上年同期增加1.7%。

总务省数据显示，2月经季节调整后的失业率为3.5%，符合分析师预期，且低于前月的3.6%。

浏览完整图表请参看总务省网站：

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