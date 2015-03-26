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货币新闻 | 2015年 3月 27日 星期五 06:42 BJT

《综述》美国请领失业金人数下降且服务业活动加快，表明经济将反弹

美国2月非农就业岗位增长29.5万个，连续第12个月增幅超过20万，为1994年以来的最长纪录。

周四的请领失业金报告显示，3月14日止当周的续领失业金人数减少6,000人，至242万人。

“续领失业金人数保持在较低水平，意味着就业市场趋紧的趋势未变，”RDQ Economics首席分析师John Ryding指出。

续领失业金涵盖期间与政府为计算3月失业率而展开的家庭调查时间重叠。

续领失业金人数在2月至3月间微幅增长，暗示失业率变动甚微。2月失业率降至5.5%的逾六年半低点。

美国失业率图表：link.reuters.com/dah52w (完)
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