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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 06:30 BJT

****澳新经济指标预测--3月27日-4月3日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值        
    
    3月23日当周
    
    3月27日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    3月30日当周
    
    3月30日(一)
    2145 新西兰建筑许可                               2月              --      -3.8%
    
    3月31日(二)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                      2月              --      +1.8%
    0030 澳洲民间部门信贷                             2月              --      +0.5%
    2230 澳洲AIG制造业指数                            3月              --      45.40
    
    4月1日(三)
    0030 澳洲建筑许可                                 2月              --      +7.9%
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                            3月              --       持平
    
    4月2日(四)
    0030 澳洲贸易收支(亿澳元)                         2月              --    逆差9.8
             商品/服务进口(较前月)                                     --      +3.0%
             商品/服务出口(较前月)                                     --      +1.0%
    
    4月3日(五)
    耶稣受难日市场休市。(完)
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