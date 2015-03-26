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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 06:32 BJT

《日本重要政经日程》--3月27日

3月26日(四)
    
    2330 - 2月全国消费者物价指数(CPI)和东京3月CPI、2月家庭支出和
2月失业率
    
    2350 - 2月零售销售
    
    3月26日(五)
    
    0630 - JX控股 旗下吉坤日矿日石能源公布下个月石油精炼
计划
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
          
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 刘秀红；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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