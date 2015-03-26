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市场报道 | 2015年 3月 27日 星期五 07:02 BJT

《美国重要政经日程》--3月27日

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 劳工部公布3月罢工报告

1230 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)终值及第四季企业获利初值

1900 - 农业部公布季度生猪存栏量

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 徐文焰)
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