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债券 | 2015年 3月 27日 星期五 07:11 BJT

美国债市：3月25日当周外国央行减持美国公债，但增持机构债--FED

路透纽约3月26日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至3月25日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加6.81亿美元，至3.228兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周减少3.6亿美元，至2.900兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周增加11.31亿美元，至2,843.81亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

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(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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