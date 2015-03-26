版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 07:27 BJT

《全球汇市》美元因良好数据改善人气而走高，关注叶伦讲话

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0876 1.0883 -0.06 -10.09 1.2097

美元/日圆 119.21 119.18 +0.03 -0.39 119.68

欧元/日圆 129.65 129.70 -0.04 -10.45 144.78

美元/瑞郎 0.9631 0.9627 +0.04 -3.12 0.9941

英镑/美元 1.4851 1.4848 +0.02 -4.64 1.5573

美元/加元 1.2474 1.2481 -0.06 +7.37 1.1618

澳元/美元 0.7825 0.7826 -0.01 -4.20 0.8168

新西兰元/美元 0.7590 0.7596 -0.08 -2.65 0.7797

澳元/日圆 93.280 93.270 +0.01 -4.57 97.750

新西兰元/日圆 90.480 90.510 -0.03 -3.03 93.310

英镑/日圆 177.04 176.96 +0.05 -5.01 186.38

澳元/新西兰元 1.0303 1.0293 +0.10 -1.59 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 许娜/刘秀红/秦德兴; 审校 张涛/徐文焰/于春红/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐