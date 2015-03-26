航空产业：法国检方怀疑德翼航空客机副驾驶有意让飞机坠毁

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透法国巴黎/塞讷阿尔卑斯3月26日 - 法国检察官周四表示，德翼航空9525航班上年轻的德国副驾驶把自己单独关在驾驶舱内，似乎是他把飞机送上坠毁之路。该客机最后坠毁在阿尔卑斯山区，包括这名驾驶员在内的150人无一生还。
这名飞行员名叫Andreas Lubitz，今年27岁。他在飞行途中控制了飞机并把机长锁在舱外，同时故意让飞机在以每分钟3,000英尺速度飞行的情况下转头下降，脱离巡航高度。
德国警方搜查了Lubitz的住所以寻找证据，看能否为周二空客A320坠机一事提供解释。
这一假设震惊了整个航空界。在检察官宣布消息的数小时内，几家航空公司作出反应，立即修改规定，要求驾驶舱一直要有第二位机组成员在场。这项要求在美国已是明文规定，在欧洲却并非如此。
法德两国官员表示，没有迹象表明Lubitz是恐怖分子，但也没有提供出其它说法来解释他的行为。熟悉他的人称他是位友好的年轻人，并没有显露过危害他人的倾向。
马赛地方检察官Brice Robin表示，Lubitz的行为“我们暂时还看不出动机，不过看上去他可能有意要毁掉这架飞机。”(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率