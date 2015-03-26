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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 07:19 BJT

金砖国家：3月26日股汇市收盘纵览

路透3月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月26日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌1.4%或13.69点，报962.46点。

中国股市：沪综指收市上涨，创业板深跌而周期股奋起护盘

中国汇市：人民币即期近收平，月末购汇需求遭遇中资大行结汇盘

香港股市：收跌，但油价上涨提振石油类股走高

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巴西股市：在拉美股市中跌幅居前，围绕国家助学贷款项目的担忧导致教育类股重挫。指标股指Bovespa指数 收跌2.47%，报50,579.85点。

　　巴西汇市：雷亚尔意外收高，对周三2%的跌幅进行调整。雷亚尔兑美元 收盘报3.1884/09，周三收报3.2004/34。

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南非股市：跌至七周低点。指标Top-40绩优股指数 收跌1.55%，报45,467点；综合指数 下滑1.36%，报51,603点，为2月5日来低位。

南非汇市：兰特兑普涨的美元下滑，尽管南非央行声明对通胀态度颇为强硬

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印度股市：下跌超过2%至逾10周低点，因担心持有印度股票触及纪录高位的外资可能减持，以在沙特在也门发动空袭后避险。指标BSE指数 收低2.33%，报27,457.58点；NSE指数 收跌2.21%，报8,342.15点。两个股指盘中一度分别下跌多达2.6%和2.4%，均触及1月14日来日低。

印度汇市：卢比兑美元收低，报62.67/68，上日收报62.3250/3350，受月底美元需求和股市走软打压。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌1.52%，报868.620点；MSCI明晟俄罗斯指数 下挫1.63%，报473.21点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.69%至57.291卢布；卢布兑欧元 上扬1.02%至62.360卢布。(完) (整理 杜明霞；审校 于春红)
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