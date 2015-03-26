金砖国家：3月26日股汇市收盘纵览

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透3月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月26日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌1.4%或13.69点，报962.46点。
中国股市：沪综指收市上涨，创业板深跌而周期股奋起护盘
中国汇市：人民币即期近收平，月末购汇需求遭遇中资大行结汇盘
香港股市：收跌，但油价上涨提振石油类股走高
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巴西股市：在拉美股市中跌幅居前，围绕国家助学贷款项目的担忧导致教育类股重挫。指标股指Bovespa指数 收跌2.47%，报50,579.85点。
巴西汇市：雷亚尔意外收高，对周三2%的跌幅进行调整。雷亚尔兑美元 收盘报3.1884/09，周三收报3.2004/34。
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南非股市：跌至七周低点。指标Top-40绩优股指数 收跌1.55%，报45,467点；综合指数 下滑1.36%，报51,603点，为2月5日来低位。
南非汇市：兰特兑普涨的美元下滑，尽管南非央行声明对通胀态度颇为强硬
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印度股市：下跌超过2%至逾10周低点，因担心持有印度股票触及纪录高位的外资可能减持，以在沙特在也门发动空袭后避险。指标BSE指数 收低2.33%，报27,457.58点；NSE指数 收跌2.21%，报8,342.15点。两个股指盘中一度分别下跌多达2.6%和2.4%，均触及1月14日来日低。
印度汇市：卢比兑美元收低，报62.67/68，上日收报62.3250/3350，受月底美元需求和股市走软打压。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌1.52%，报868.620点；MSCI明晟俄罗斯指数 下挫1.63%，报473.21点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.69%至57.291卢布；卢布兑欧元 上扬1.02%至62.360卢布。(完) (整理 杜明霞；审校 于春红)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率