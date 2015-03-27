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货币新闻 | 2015年 3月 27日 星期五 08:05 BJT

亚洲金融：日本仍慎对加入亚投行问题，与美国保持沟通--财务大臣

路透东京3月27日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，对于是否加入中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)仍然保持谨慎，因其治理结构仍不清晰。

麻生太郎在内阁会议之后对记者表示，与美国就亚投行问题保持密切沟通，尚未收到中国对日本关于亚投行问题的回应。

韩国周四表示，已决定寻求成为亚投行的创始成员国，成为加入亚投行的又一个美国主要盟国。(完)

(编译 张涛；审校 张若琪)
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