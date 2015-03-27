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债券 | 2015年 3月 27日 星期五 08:11 BJT

更新版 1-欧洲央行：总裁德拉吉称购债计划帮助了经济复苏

“偏低的潜在增长水平造成宏观经济失衡，而经济的脆弱性一旦出现，就会对区域内的其他国家产生影响。”他说。

德拉吉还鼓励意大利等国降低银行系统数以十亿欧元计坏账的努力；坏账抑制了信贷投放，也对经济复苏构成阻碍。

德拉吉是在议会委员会的听证会上做出上述表示的，他说需要迅速解决整个欧元区的减值贷款问题。

“总体而言，欧洲央行十分看好旨在降低银行业坏账的举措，包括意大利银行业，”他说，“这种措施可解放银行资金，对企业尤其有利。”

意大利正寻求帮助银行业者减轻不良贷款的沉重负担，发展不良贷款市场。该市场自经济危机爆发以来迅猛成长。(完) (编译 汪红英/王颖；审校 杜明霞/徐文焰)
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