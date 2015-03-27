路透专访：到2015年底油价料达到70美元--伊拉克石油部长

全球油价下跌意味着，相比于采用产量分成模式的其它地方，伊拉克目前付给石油公司的技术服务费要多很多，巴格达方面正寻求与合作方重新商谈合同条款。

国际石油公司目前以服务合同的方式在伊拉克南部油田开展业务。根据签订的服务合同，伊拉克政府需要为增加的原油产量支付固定金额的美元服务费--而根据这一公式计算，巴格达方面在石油收入锐减的同时却要支付激增的费用。

阿卜杜勒-迈赫迪表示，他已于周四同荷兰皇家-壳牌石油公司 会晤，商议修改合同使之对双方都有利，但他强调尚未与该公司以及其它任何公司商定任何事情。

“我们仍处在协商阶段,并未与任何国际石油公司签署任何东西，”他说。

他表示，对合同进行的任何修改都不会使交易及其结构发生任何重大改变，到2020年日产量达到900万桶的目标也绝对未变。“我们坚持遵守我们的时间表，”他说。

伊拉克目前每日石油出口量为290万桶，阿卜杜勒-迈赫迪称3月平均出口量有望达到每日300万桶。

他表示，伊拉克将尽力在6月底之前偿还2014年以来仍欠石油公司的90亿美元。

当被问及伊拉克是否担心伊朗与大国达成核协议后重返石油市场时，阿卜杜勒-迈赫迪称，地区稳定是最重要的事情。

他表示，即便取消对伊朗的石油出口禁令，导致供应增加令油价承压，但“如果5+1国与伊朗的谈判取得成功，好处会大得多”。

OPEC定于6月开会，阿卜杜勒-迈赫迪称，并未看到沙特有减产的迹象：“我不认为他们有这样的打算。我认为他们会保护自己的市场份额。”(完)