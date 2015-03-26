中港个股：交通银行拟在境内外发行至多600亿元优先股补充资本

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月27日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行 周四晚间公告称，拟在境内外市场发行至多600亿元人民币的优先股，以补充该行其他一级资本，其中拟在境内发行至多450亿元优先股。
公告显示，交行在取得相关监管机关核准后，可一次或分次在境内和境外发行优先股，每股面值100元，均采用分阶段调整的票面股息率。
与其他银行股一样，交行优先股计划亦设定强制转股条款，即在核心一级资本充足率降至5.125%以下或二级资本工具触发事件发生时，交行有权将部分或全部优先股转为普通股，境内和境外优先股的初始转股价格分别为6.25元和6.51港元。
该行周四稍晚公布的年报显示，其2014年净利为658.5亿元，按年增长5.7%，略高于此前市场预期。该行分配预案为每股分配现金红利0.27元。
交通银行A股周四收报6.30元，过去一个月累计上涨2.9%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率