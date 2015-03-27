投行观点：巴克莱预计第三季欧元兑美元将跌破平价，早于此前预估

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称，联储透过良好的沟通逐步缩减资产负债表将不会损害经济
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路透伦敦3月26日 - 巴克莱预计今年第三季欧元兑美元将跌破平价，而不是此前预计的第四季，因欧美两地政策具有差异，而且经济成长步伐不同。
巴克莱欧洲外汇主管Marvin Barth称，预计明年第一季欧元兑美元将报0.95美元。
“我们认为带动欧元疲弱的两个主要因素可能已略微加力，它们是资本的经济回报率较低，而且欧洲央行承诺在更长时间内维持低利率。欧美两地具有巨大的经济差异。”
周五亚洲汇市早盘，欧元兑美元最新报1.0876，从3月16日触及的12年低点1.0457反弹。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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