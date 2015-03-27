投行观点：巴克莱预计第三季欧元兑美元将跌破平价，早于此前预估

路透伦敦3月26日 - 巴克莱预计今年第三季欧元兑美元将跌破平价，而不是此前预计的第四季，因欧美两地政策具有差异，而且经济成长步伐不同。

巴克莱欧洲外汇主管Marvin Barth称，预计明年第一季欧元兑美元将报0.95美元。

“我们认为带动欧元疲弱的两个主要因素可能已略微加力，它们是资本的经济回报率较低，而且欧洲央行承诺在更长时间内维持低利率。欧美两地具有巨大的经济差异。”