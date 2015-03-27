中股业绩：宝钢股份去年净利近持平，料行业产能过剩将长时间存在

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透上海3月27日 - 中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司 周四晚间公布年报，去年公司实现净利润57.92亿元人民币，同比下跌0.45%。宝钢预计国内钢铁业产能过剩局面将长时间存在。
年报显示，去年公司实现主营收入1,874.14亿元，同比下降1.2%；每股收益0.35元。公司分配预案为每股派发现金红利0.18元。
年报指出，2014年，受钢材需求疲软及市场供大于求的影响，钢材价格呈现持续下跌态势。虽然铁矿石等原燃料价格大幅下降令钢铁行业整体盈利状况有所改善，但行业销售利润率仅为0.9%，亏损面达14.8%，处于微利经营状态，且资金、运行成本等问题仍较为突出。
去年宝钢销售商品坯材2,181.7万吨，利润总额82.8亿元，持续保持国内业界最优。
宝钢认为，2015年，中国钢铁行业依然面临严峻的经营形势。预计今年中国粗钢表观消费量在7.56亿吨，与去年基本持平。粗钢产能预计达到11.9亿吨，产能利用率将下降至71%，产能严重过剩、同质化竞争趋向高端化等行业特征将在未来长时间存在。
公司今年计划产铁2,308万吨、产钢2,360万吨、销售商品坯材2,296万吨、营业总收入 1,940亿元、营业成本1,757亿元。
公司董事会还授权公司管理层开展境内外远期交易及开展燃料油套期保值交易。为对冲汇率波动风险、锁定外汇融资综合融资成本，宝钢拟择机开展境内人民币、美元、欧元、日元四个币种之间的交叉汇率远期交易，以及通过宝运公司开展境外同类币种的交叉汇率远期交易。
宝钢股份周四收报7.14元，过去一个月累计上涨7.9%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-