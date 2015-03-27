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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 08:03 BJT

中股业绩：宝钢股份去年净利近持平，料行业产能过剩将长时间存在

路透上海3月27日 - 中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司 周四晚间公布年报，去年公司实现净利润57.92亿元人民币，同比下跌0.45%。宝钢预计国内钢铁业产能过剩局面将长时间存在。

年报显示，去年公司实现主营收入1,874.14亿元，同比下降1.2%；每股收益0.35元。公司分配预案为每股派发现金红利0.18元。

年报指出，2014年，受钢材需求疲软及市场供大于求的影响，钢材价格呈现持续下跌态势。虽然铁矿石等原燃料价格大幅下降令钢铁行业整体盈利状况有所改善，但行业销售利润率仅为0.9%，亏损面达14.8%，处于微利经营状态，且资金、运行成本等问题仍较为突出。

去年宝钢销售商品坯材2,181.7万吨，利润总额82.8亿元，持续保持国内业界最优。

宝钢认为，2015年，中国钢铁行业依然面临严峻的经营形势。预计今年中国粗钢表观消费量在7.56亿吨，与去年基本持平。粗钢产能预计达到11.9亿吨，产能利用率将下降至71%，产能严重过剩、同质化竞争趋向高端化等行业特征将在未来长时间存在。

公司今年计划产铁2,308万吨、产钢2,360万吨、销售商品坯材2,296万吨、营业总收入 1,940亿元、营业成本1,757亿元。

公司董事会还授权公司管理层开展境内外远期交易及开展燃料油套期保值交易。为对冲汇率波动风险、锁定外汇融资综合融资成本，宝钢拟择机开展境内人民币、美元、欧元、日元四个币种之间的交叉汇率远期交易，以及通过宝运公司开展境外同类币种的交叉汇率远期交易。

宝钢股份周四收报7.14元，过去一个月累计上涨7.9%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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