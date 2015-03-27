《中国报摘》--中国证券报3月27日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
* 头版头条:
--中国国家外汇管理局信息显示，富达基金(香港)有限公司获得12亿美元QFII投资额度，这是除主权基金、央行及货币当局外，首家市场化机构QFII投资额度突破10亿美元限制。
* 其他:
--国土部公布《不动产登记暂行条例实施细则（征求意见稿）》，明确登记机构及人员、登记类型、登记簿证、登记程序、登记权利类型、登记信息查询及共享制度等。
--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，农村普惠金融改革已开展部分实践，目前正在山东试点农村信用互助组织。
--中国投资有限责任公司副总经理谢平表示，随着金融管制放松，部分采用信息中介形式的P2P平台可以成为民间资本设立银行的一种模式，进一步推动传统银行市场化改革。
--南北两大造船央企中国船舶工业集团和中国船舶重工集团领导互调，引发二者合并猜测。但中国重工 和广船国际 公告，称集团及公司均未得到来自于任何政府部门有关合并传闻的信息，也未与另一方集团进行过相关商谈或意思表示。
--宝钢股份 2014年实现净利润57.92亿元人民币，同比下降0.45%。
--上汽集团 公告，拟以持有的上海汇众汽车制造有限公司100%股权，参与华域汽车 非公开发行。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-