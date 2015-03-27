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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 08:07 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月27日

* 头版头条:

--中国国家外汇管理局信息显示，富达基金(香港)有限公司获得12亿美元QFII投资额度，这是除主权基金、央行及货币当局外，首家市场化机构QFII投资额度突破10亿美元限制。

* 其他:

--国土部公布《不动产登记暂行条例实施细则（征求意见稿）》，明确登记机构及人员、登记类型、登记簿证、登记程序、登记权利类型、登记信息查询及共享制度等。

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，农村普惠金融改革已开展部分实践，目前正在山东试点农村信用互助组织。

--中国投资有限责任公司副总经理谢平表示，随着金融管制放松，部分采用信息中介形式的P2P平台可以成为民间资本设立银行的一种模式，进一步推动传统银行市场化改革。

--南北两大造船央企中国船舶工业集团和中国船舶重工集团领导互调，引发二者合并猜测。但中国重工 和广船国际 公告，称集团及公司均未得到来自于任何政府部门有关合并传闻的信息，也未与另一方集团进行过相关商谈或意思表示。

--宝钢股份 2014年实现净利润57.92亿元人民币，同比下降0.45%。

--上汽集团 公告，拟以持有的上海汇众汽车制造有限公司100%股权，参与华域汽车 非公开发行。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
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