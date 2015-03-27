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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 08:33 BJT

国际油市：库存增加打压美国原油下滑，但仍位于51美元上方

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存飙升，连续第11周创纪录新高，而俄克拉荷马州库欣的库存也再创新高。

3月20日止当周美国原油库存 增加820万桶，至4.667亿桶，刷新80年来纪录高位。分析师的预期为增加510万桶。

也门胡塞武装在南部港口城市亚丁郊区与政府军激战，该国总统哈迪周四离开在亚丁的避难所前往沙特。沙特与海湾盟国战机全天对什叶派胡塞武装发动打击。

冲突可能干扰也门和吉布提之间曼德海峡(Bab el-Mandeb)的航运。每日有近400万桶原油通过该海峡运往欧洲、美国和亚洲。

业内和当地知情人士称，也门周四关闭主要海港。

伊拉克石油部长阿卜杜勒-迈赫迪(Adel Abdel Mehdi)预计，国际油价到2015年底可能达到每桶70美元，并淡然看待也门冲突的影响。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张荻/汪红英；审校 许娜/杜明霞)
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