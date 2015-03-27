国际油市：库存增加打压美国原油下滑，但仍位于51美元上方

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存飙升，连续第11周创纪录新高，而俄克拉荷马州库欣的库存也再创新高。
3月20日止当周美国原油库存 增加820万桶，至4.667亿桶，刷新80年来纪录高位。分析师的预期为增加510万桶。
也门胡塞武装在南部港口城市亚丁郊区与政府军激战，该国总统哈迪周四离开在亚丁的避难所前往沙特。沙特与海湾盟国战机全天对什叶派胡塞武装发动打击。
冲突可能干扰也门和吉布提之间曼德海峡(Bab el-Mandeb)的航运。每日有近400万桶原油通过该海峡运往欧洲、美国和亚洲。
业内和当地知情人士称，也门周四关闭主要海港。
伊拉克石油部长阿卜杜勒-迈赫迪(Adel Abdel Mehdi)预计，国际油价到2015年底可能达到每桶70美元，并淡然看待也门冲突的影响。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张荻/汪红英；审校 许娜/杜明霞)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-