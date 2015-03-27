欧洲经济：希腊正在拟定改革计划，希望下周与欧元区达成协议

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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政府发言人Gabriel Sakellaridis周四对希腊电台说，6月份以前将要实施的改革包括提高税收、改善投资信心以及使司法体系。
在提交改革计划时，实施时间表和成本效益分析将包括在内，一位政府官员此前告诉路透。
欧元区当局坚持，只有改革计划得到欧元区国家财长的同意，希腊才可能获得进一步的援助。自2010年以来，希腊从欧盟和国际货币基金组织(IMF)得到了2,400亿欧元(2,600亿美元)的援助。(完)
(编译 郑茵/秦德兴; 审校 张涛)
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路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。