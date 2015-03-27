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债券 | 2015年 3月 27日 星期五 08:38 BJT

欧洲经济：希腊正在拟定改革计划，希望下周与欧元区达成协议

政府发言人Gabriel Sakellaridis周四对希腊电台说，6月份以前将要实施的改革包括提高税收、改善投资信心以及使司法体系。

在提交改革计划时，实施时间表和成本效益分析将包括在内，一位政府官员此前告诉路透。

欧元区当局坚持，只有改革计划得到欧元区国家财长的同意，希腊才可能获得进一步的援助。自2010年以来，希腊从欧盟和国际货币基金组织(IMF)得到了2,400亿欧元(2,600亿美元)的援助。(完)

(编译 郑茵/秦德兴; 审校 张涛)
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