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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 08:09 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月27日

路透香港3月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美
元=7.7537港元 )
    
    美国股市周四连跌第四日，道琼工业指数 收跌40.31点，或0.23%，至17,678.23点，但三大指
数收盘远高于日低，受经济数据和埃森哲等企业的业绩的支撑。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       134.810   -0.04      26952            10.453      -1.02
 中国铝业                      11.790    1.55      22012             3.657      -0.90
 中国移动                      64.690   -0.66     171331           100.317      -0.97
 中国人寿                      61.850   -0.63     113735            31.971      -1.02
 中石油                       106.050    0.01      30418             8.223      -1.52
 中石化                        77.200    0.23      74571             5.986      -1.06
 汇丰控股                       43.130   -0.25    1983044            66.883      -0.69
 中电信                        61.940   -0.56       8443             4.803      -0.57
 中国联通                      14.900   -0.86      54810            11.553       0.11
 兖州煤业                       7.860    0.90      14514             6.094      -1.23
 华能国际                      44.900   -2.54      16348             8.704      -0.87
 南方航空                      30.320    2.29       7118             4.702      -0.60
 东方航空                      26.850    1.94       8795             4.164      -0.39
 中芯国际                       4.550    1.56       5916             0.706      -2.00
 （完）

 (整理　梁慧仪)
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