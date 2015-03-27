《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月27日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透香港3月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美 元=7.7537港元 ) 美国股市周四连跌第四日，道琼工业指数 收跌40.31点，或0.23%，至17,678.23点，但三大指 数收盘远高于日低，受经济数据和埃森哲等企业的业绩的支撑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 134.810 -0.04 26952 10.453 -1.02 中国铝业 11.790 1.55 22012 3.657 -0.90 中国移动 64.690 -0.66 171331 100.317 -0.97 中国人寿 61.850 -0.63 113735 31.971 -1.02 中石油 106.050 0.01 30418 8.223 -1.52 中石化 77.200 0.23 74571 5.986 -1.06 汇丰控股 43.130 -0.25 1983044 66.883 -0.69 中电信 61.940 -0.56 8443 4.803 -0.57 中国联通 14.900 -0.86 54810 11.553 0.11 兖州煤业 7.860 0.90 14514 6.094 -1.23 华能国际 44.900 -2.54 16348 8.704 -0.87 南方航空 30.320 2.29 7118 4.702 -0.60 东方航空 26.850 1.94 8795 4.164 -0.39 中芯国际 4.550 1.56 5916 0.706 -2.00 （完） (整理 梁慧仪)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-