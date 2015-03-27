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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 08:22 BJT

日本热股：Panasonic盘初涨逾2%，受并购投资计划激励

路透3月27日 - 日本电子大厂Panasonic 周五盘初股价上涨逾2%，此前公司称未来四年准备斥资1万亿(兆)日圆用于并购。(完)

(编译 张若琪 审校)
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