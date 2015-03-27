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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 09:27 BJT

《香港报摘》--经济日报3月27日

* 要闻版头条：

--长和 今年重头新盘将军澳＂致蓝天＂昨天首批330伙贴市价推，尺价9,863至12,402港元，三、四房户最高折扣率分别及18%及19.5%，三房折实入场费603.4万港元。

* 其他：

--市场消息指，广发证券 H股 招股次日，保证金认购已逾700亿港元，超额50倍。若按照目前升势，有市场人士估计，冻结资金额或达2,000亿港元。

--蒙牛乳业 三年改革终见成效，销售盈利均超市场预期，并获多间大行唱好，其中摩根大通指，蒙牛纯利增长较该行预测的高11%，撇除雅士利 的核心业务亦见出色，维持＂增持＂评级，目标价41.5港元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 周哲；审校 梁慧仪/张喜良)
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