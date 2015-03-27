《香港报摘》--经济日报3月27日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
* 要闻版头条：
--长和 今年重头新盘将军澳＂致蓝天＂昨天首批330伙贴市价推，尺价9,863至12,402港元，三、四房户最高折扣率分别及18%及19.5%，三房折实入场费603.4万港元。
* 其他：
--市场消息指，广发证券 H股 招股次日，保证金认购已逾700亿港元，超额50倍。若按照目前升势，有市场人士估计，冻结资金额或达2,000亿港元。
--蒙牛乳业 三年改革终见成效，销售盈利均超市场预期，并获多间大行唱好，其中摩根大通指，蒙牛纯利增长较该行预测的高11%，撇除雅士利 的核心业务亦见出色，维持＂增持＂评级，目标价41.5港元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 周哲；审校 梁慧仪/张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-